HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 çocuğunun cenazesine kelepçeli getirilmişti! Adalet Bakanı televizyonda gördü, hemen telefonla talimat verdi

5 çocuğunun cenazesine kelepçeli getirilmişti! Adalet Bakanı televizyonda gördü, hemen telefonla talimat verdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.11.2024 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki yangın faciası herkesin yüreğini yakmıştı. 5 küçük çocuğunun ölümüyle yıkılan acılı baba, tutuklu bulunduğu cezaevinden cenazeye elleri kelepçeli şekilde katılmıştı. Söz konusu görüntü bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, acılı babayı televizyonda o halde gören Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan telefon geldiği öğrenildi. Söz konusu telefon sonrası babanın kelepçesinin çözüldüğü belirtildi.

5 çocuğunun cenazesine kelepçeli getirilmişti! Adalet Bakanı televizyonda gördü, hemen telefonla talimat verdi

İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir barakadan bozma evdeki yangın faciası Türkiye'yi kahretmişti. Korkunç olayda beş çocuğunu kaybeden acılı baba Hasan Akcan, çocuklarının cenazesine kelepçeli getirildi.

IZMIRDE-EVDE-CIKAN-YANGINDA-OLEN-5-KARD_418605_123442

BAKAN YILMAZ'DAN TELEFONLA TALİMAT

Jandarma, defin işlemi sırasında baba Hakan Akcan’ın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı. Kelepçe krizinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un telefonu sonrası çözüldüğü öğrenildi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kendisine ulaştığını ve kelepçenin Tunç’un talimatı ile çıkarıldığını söyledi.

IZMIRDE-EVDE-CIKAN-YANGINDA-OLEN-5-KARD_418708_123472

27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan, para kazanmak için hurda toplamaya gitmişti. Anne Akcan, barakadan bozma evinin kapısını kilitleyip çıkmıştı.

5 KARDEŞ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Evde ısınmak için bırakılan elektrikli soba faciaya sebep olmuştu. Evde tek başlarına kalan bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında ölmüştü.

IZMIRDE-YANGINDA-5-KARDESIN-OLDUGU-MAH_419388_123663

Akcan’ın eşinin de bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir
En Çok Okunan Haberler
27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: "Hazırız, her an başlayabiliriz"

Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: "Hazırız, her an başlayabiliriz"

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekildi

Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekildi

'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.