5 çocuğunun cenazesine kelepçeli getirilmişti! Adalet Bakanı televizyonda gördü, hemen telefonla talimat verdi

İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir barakadan bozma evdeki yangın faciası Türkiye'yi kahretmişti. Korkunç olayda beş çocuğunu kaybeden acılı baba Hasan Akcan, çocuklarının cenazesine kelepçeli getirildi.

BAKAN YILMAZ'DAN TELEFONLA TALİMAT

Jandarma, defin işlemi sırasında baba Hakan Akcan’ın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı. Kelepçe krizinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un telefonu sonrası çözüldüğü öğrenildi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kendisine ulaştığını ve kelepçenin Tunç’un talimatı ile çıkarıldığını söyledi.

27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan, para kazanmak için hurda toplamaya gitmişti. Anne Akcan, barakadan bozma evinin kapısını kilitleyip çıkmıştı.

5 KARDEŞ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Evde ısınmak için bırakılan elektrikli soba faciaya sebep olmuştu. Evde tek başlarına kalan bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında ölmüştü.

Akcan’ın eşinin de bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenilmişti.