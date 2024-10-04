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  4. 5. kez nikah masasına oturacak! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor! Düğün yeri ve tarihi...

5. kez nikah masasına oturacak! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor! Düğün yeri ve tarihi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 08:37
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Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Yavuz Bingöl bu defa özel hayatıyla gündemde. Bingöl kendisinden 20 yaş küçük genç aşkı ile evlilik kararı aldı. Ünlü ismin düğün yeri ve tarihi de belli oldu.

5. kez nikah masasına oturacak! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor! Düğün yeri ve tarihi...

Daha önce üç kez nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yapmış ve 2016 yılında boşanmıştı. Yavuz Bingöl bu defa genç aşkıyla nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığına başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftin düğün yeri ve tarihi belli oldu.

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Yavuz Bingöl, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı ve 25 Ekim'de Ayvalık'ta evleneceğini duyurdu. Bingöl'ün nikah şahidi, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi i se şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

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YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce ilişkisiyle ilgili konuşan Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söylemişti.

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Yavuz Bingöl
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