5 Şubat Cumartesi Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor All Star 2022 bu akşam 16. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu bölümde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Survivor All Star 2022'in bu bölümünde sinirler hat safhaya çıktı. İşte Survivor All Star 2022'in 16. bölümünde olanlar!

SURVİVOR ALL STAR 2022'DE SİNİRLER GERİLDİ

Survivor All Star 2022'nin 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 16. bölümünde Ünlüler takımında yarışan Nagihan sakatlığı yüzünden bu haftaki dokunulmazlık oyununa çıkamadı. Kadınlar mücadelesini Ünlüler takımında çok az isim yarışmak zorunda kaldı. Üst üste oyunu kaybeden Berna, Ünlüler takımını işaret ederek o takımda herkesin sakat olduğunu söyledi. Bu sözlere ilk Ünlüler takımında Sema cevap verdi. Daha sonra olaya Nagihan karıştı.

Berna yerine geçtiği halde konuşmaya devam edince Sema, Gönüllüler takımına doğru gelip ne diyorsun sen? dedi. Daha sonra Nagihan arkadan dolanıp Berna'yı çekmeye çalışıp, "Seni yolarım" demesi ipleri iyice kopardı. Nagihan'ı Ünlüler takımı zor sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırabildi.

5 ŞUBAT SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin 5 Şubat Cumartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana geldi. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu iki takımda kazanmayı çok istedi ve oyunda büyük mücadele verdi.

Zorlu geçen dokunulmazlık mücadelesini 7-8'lik bir skorla Gönüllüler takımı kazandı. Bu oyunun sonunda kazanan takıma verilen pizza ödülünün sahibi de dokunulmazlık ödülünün sahibi Gönüllüler oldu.