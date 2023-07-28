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    4. 5 yaşındaki kız çocuğu annesini bulabilmek için plastik poşetteki notla tek başına sınırı geçti! Gerçek daha sonra ortaya çıktı

    5 yaşındaki kız çocuğu annesini bulabilmek için plastik poşetteki notla tek başına sınırı geçti! Gerçek daha sonra ortaya çıktı

    28.07.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Beş yaşındaki Honduraslı bir kızın annesine ulaşmak için sınırı tek başına geçtiği bildirildi. Ancak yetkililer, annesinin üç gün önce öldüğünü anladı. Küçük kızın elinde tuttuğu plastik poşette doğum belgesi ve gideceği adresin yazılı olduğu bir kağıt bulundu.

    Meksika sınırını geçerek tek başına Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşan ismi açıklanmayan 5 yaşındaki Honduraslı bir kız çocuğu yetkilileri harekete geçirdi.

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    Teksas’ın Eagle Pass bölgesinde bulunan küçük kız kendisini bulan polis memurlarına annesini aradığını söyledi. Elinden bir an olsun bırakmadığı plastik poşetindeki doğum belgesinden kimliği tespit edilen küçük kızın bulunmasından 3 gün önce annesinin hayatını kaybettiği ve Meksika‘dan sınırı geçmesine 3 kadının yardım ettiği belirtildi.

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    DETAYLAR KAN DONDURDU

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    Teksas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada küçük kızın babasının Honduras’ta olduğunu ve ABD’ye annesini yeniden görmek için geldiğini söylediği belirtildi. 5 yaşındaki kızın kendi ülkesinde tacize uğradığını iddia ettiği ifadesi herkesi şaşkına çevirdi.

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    Amerika Honduras Meksika

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