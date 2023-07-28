5 yaşındaki kız çocuğu annesini bulabilmek için plastik poşetteki notla tek başına sınırı geçti! Gerçek daha sonra ortaya çıktı

Meksika sınırını geçerek tek başına Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşan ismi açıklanmayan 5 yaşındaki Honduraslı bir kız çocuğu yetkilileri harekete geçirdi.

Teksas’ın Eagle Pass bölgesinde bulunan küçük kız kendisini bulan polis memurlarına annesini aradığını söyledi. Elinden bir an olsun bırakmadığı plastik poşetindeki doğum belgesinden kimliği tespit edilen küçük kızın bulunmasından 3 gün önce annesinin hayatını kaybettiği ve Meksika‘dan sınırı geçmesine 3 kadının yardım ettiği belirtildi.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada küçük kızın babasının Honduras’ta olduğunu ve ABD’ye annesini yeniden görmek için geldiğini söylediği belirtildi. 5 yaşındaki kızın kendi ülkesinde tacize uğradığını iddia ettiği ifadesi herkesi şaşkına çevirdi.