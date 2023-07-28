Vicdansız hırsız önce kapıları kırdı! Sonra evden köpeği çaldı.. Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Eski tip bir arabayla olay yerine gelen hırsız Essex bölgesinde bulunan mülkün önüne gelerek veranda kapılarını kırdı ve içeri girdi. İlerleyen saniyelerde ev içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın yavru köpeği köşeye sıkıştırarak yakaladığı görüldü. Yavru köpek sesler kaçmaya çalışırken hırsız onu bacaklarından tutarak yakaladı ve ısırmasını engellemek için ağzını elleriyle kapattı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Köpeği kucağına aldıktan sonra hırsız kırdığı kapılardan koşarak uzaklaştı. Polis şimdi hırsızın peşine düştü. Bir Essex polis sözcüsü olaya ilişkin olarak, “Güvenlik kamerası görüntülerine bakıldığında bir adamın veranda kapısını kırarak evin içine girdiği ve 16 aylık köpeği çaldığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken herhangi bir tutuklama yapılmadı” dedi.