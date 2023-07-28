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    4. Vicdansız hırsız önce kapıları kırdı! Sonra evden köpeği çaldı.. Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

    Vicdansız hırsız önce kapıları kırdı! Sonra evden köpeği çaldı.. Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

    28.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Essex bölgesindeki teslimat şoförü kılığına giren bir hırsız evin kapılarını kırarak içeri girdi. Evin içinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine göre vicdansız hırsız 16 aylık Twiglet adındaki Dachshund cinsi yavru köpeği çalarak koşarak uzaklaştı. Köpeğin sahibi aile her yerde şimdi Twiglet’i arıyor.

    Eski tip bir arabayla olay yerine gelen hırsız Essex bölgesinde bulunan mülkün önüne gelerek veranda kapılarını kırdı ve içeri girdi. İlerleyen saniyelerde ev içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın yavru köpeği köşeye sıkıştırarak yakaladığı görüldü. Yavru köpek sesler kaçmaya çalışırken hırsız onu bacaklarından tutarak yakaladı ve ısırmasını engellemek için ağzını elleriyle kapattı.

    KOŞARAK UZAKLAŞTI

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    Köpeği kucağına aldıktan sonra hırsız kırdığı kapılardan koşarak uzaklaştı. Polis şimdi hırsızın peşine düştü. Bir Essex polis sözcüsü olaya ilişkin olarak, “Güvenlik kamerası görüntülerine bakıldığında bir adamın veranda kapısını kırarak evin içine girdiği ve 16 aylık köpeği çaldığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken herhangi bir tutuklama yapılmadı” dedi.

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    Hırsız İngiltere köpek

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