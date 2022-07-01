Ahırdaki atlarla cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalandı! Ortalık bir anda karıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir hayvan çiftliğinde yaşanan olay herkesi şaşkınlığa uğrattı. Jean Bugoma isimli bir çalışanın gün içinde atlara bakım yapmak bahanesiyle defalarca kez çıplak bir şekilde ahıra girdiği ve atlara cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. İsmi açıklanmayan ahır sahibi Bugoma’nın hareketlerinden şüphelenmesi üzerine adamı takip etti ve hayvanlara uyguladığı cinsel istismarı suçüstü yakaladı.

FİZİKSEL YARALANMALARA NEDEN OLDU

Bir yıl öncesine kadar tesiste bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri Bugoma’nın çıplak bir şekilde dolaştığını belirledi. Aynı zamanda ahırda bulunan atlarda cinsel istismara bağlı olarak fiziksel yaralanmaların olduğu tespit edildi. Polis, atlardan birinden alınan DNA'nın daha sonra Bugoma'ya ait olduğunu doğruladı. San Antonio polisi tarafından yakalanan Bugoma hayvanlara yönelik şiddeti nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



