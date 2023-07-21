52 yaşındaki ünlü sunucu Amanda Holden bikinili pozlarını paylaşınca olay oldu

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden, Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle ve dekolteleriyle sık sık şikayet alıyordu. Son sezonda kanala onlarca şikayet yağmasına sebep olan ünlü isim tatile çıktı.

Amanda Holden kocası Chris Hughes ile romantik bir kaçamak yaptı.

52 yaşındaki jüri üyesi, üçgen bir üst ve ipli alt kısımlara sahip iki parçalı bikinisiyle sıkı fiziğini sergiledi. Amanda fotoğrafların altına "Sadece ben... aşkım ve birkaç bikini. En son ne zaman yalnız kaldığımızı hatırlamıyorum" notunu düştü.

52 yaşındaki sunucunun genç kızlara taş çıkaran vücuduna hayranlarından yorum yağdı.

AMANDA HOLDEN'IN FİT GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRI

Amanda Holden'ın bu görüntüsünün arkasında hiç bırakmadığı sporu ve sağlıklı beslenmesi yatıyor. 52 yaşındaki TV yıldızı haftada üç kez koşuyor, yoga ve vücut ağırlığı egzersizleri yapıyor.



The Times'a konuşan iki çocuk annesi, kimseyi memnun etmek için değil, kendisi için antrenman yaptığında ısrar ediyor. Holden açıklamasında Herhangi bir güzellik ya da fitness rejiminin kölesi değilim çünkü yemeği çok seviyorum. Peynir ve tereyağı yerim ve içkiye bayılırım." diyor.

