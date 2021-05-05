52 yıllık yaşamında bütün imkansızlıklara rağmen 58 dil öğrenmeyi başardı

“Bir lisan bir insan” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Çoğu kişi ana dilinin yanında bir ya da iki yabancı dil daha öğrenmek için kurslara gidiyor. Günümüzde dil öğrenmek için teknolojik imkanlar geliştirilmeye başlandı. Ancak önceki dönemlerde bu durum bir hayli zordu. Kralların, padişahların ya da soyluların büyük bir bölümü en az iki dil konuşabiliyordu. Sizleri o dönemde dil bilgisiyle öne çıkan bir isimler tanıştıracağız. Harold Williams, tam 58 dil konuşabiliyordu. Bu başarısıyla tarihe adını yazdırdı.

Harold Williams, 6 Nisan 1876’da Yeni Zelanda’da doğdu. Williams dünya üzerinde görülen en iyi dil bilimcilerden bir tanesidir. Williams, İngilizce ve Eski İrlandaca dahil olmak üzere 58’den fazla dil biliyordu. Williams, Avusturya İmparatorluğu’nun her dilini bildiğini kanıtladı. Williams’ın bildiği diller arasında; Macarca, Çekçe, Arnavutça, Sırpça, Rumence, İsveççe, Baskça, Türkçe, Mandarin Çincesi, Japonca, Tagalogca, Kıpti, Mısır ve Hitit dili bulunuyordu.

Harold Williams’ın babası Yeni Zelanda’daki Metodist kilisesinin ilk liderlerinden biriydi. Williams’ı dünya klasiklerini okumaya teşvik etti. Aslında ilk başlarda okumaya ve yeni şeyler öğrenmeye hevesli değildi. Ancak 7 yaşında bu hevesinin bir anda arttığını özellikle yeni diller öğrenme kapasitesinin arttığını söyledi. Williams dilleri öğrenmeye Latince ile başladı. Ardında ise Yine Gine dilinde yazılan Aziz Mark İncili’nin bir kopyasından bu dilin gramerini öğrendi. Latince’nin ardından ise harçlıklarını biriktirerek kitapçılardan farklı dillerde yazılan İnciller satın aldı. Liseye gitmeden önce Eski Yunanca, İbranice, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Maori, Samoaca, Tongaca, Fiji Dili ve diğer Polinezya dillerini öğrenmeyi başardı.