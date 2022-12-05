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53 günde boşanmasıyla gündemdeydi... Merve Boluğur Survivor'a gidiyor

05.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ Mert Aydın ile evlenen ve her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun süre gündemde olan oyuncu Merve Boluğur 53 günde boşanmıştı. Uzun süredir ekranda olmayan Boluğur ekrana dönüyor dönmesine ama... Merve Boluğur kararını verdi Survivor adasına gidecek...

53 günde boşanmasıyla gündemdeydi... Merve Boluğur Survivor'a gidiyor

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur'un evliliği kadar boşanması da gündem oldu. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşandı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu.

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Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu Acun Ilıcalı'nın teklifini değerlendirdi. Milliyet'in haberine göre; 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.

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Boluğur’un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.

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Merve Boluğur Oyuncu

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