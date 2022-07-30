Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Ters bikini trendini abartınca herkesi şaşırttı

Amerikalı sosyal medya fenomeni Yodit Yemane, tatil sezonunda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yemane, bu kez de kadife dokulu bir bikini takımıyla objektiflerin karşısına çekti. Sosyal medyanın ters bikini trendine uygun olarak yeşil bikini üstünü bağlayan Yemane, takipçilerinden tam not aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yeşil bikinisiyle denizin kenarında yürüdüğü anlarda çekilen fotoğraflarına Yemane, “Hayat ona nasıl davrandığına bağlı olarak bir kumsaldır” notunu ekledi.

Yemane’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başarırken pek çok isim fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Yemane’in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Yemane’in gönderisine, “Küçük gelmemiş mi?” yorumunu ekleyerek takipçiler arasında bir tartışmayı alevledi.



