Olay yaratan paylaşım! Sosyal medya fenomeni Tokyo Stylez, süper mini elbisesiyle poz verdi

2019 yılında cinsiyet değişitirme operasyonunun tüm prosedürlerini tamamladıktan sonra yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Tokyo Stylez ismiyle bilinen Mia Jackson, birçok ünlü isimle çalışıyor. Peruk sanatçısı ve kuaför olarak sanat camiasında ünlenen Stylez, Kim Kardashian, Gabrielle Union, Nicki Minaj, Kendall Jenner, Rihanna, Doja Cat , Bethenny Frankel , Megan Thee Stallion ve Cardi B gibi isimlerinin saçlarına dokundu. Sosyal medyada olumsuz yorumların hedefi olan Stylez, siyah mini bir elbisesiyle verdiği pozda kendisini eleştirenlere seslendi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Süper mini siyah elbisesini siyah eldivenler, kırmızı ayakkabı ve tüylü bir beyaz çanta ile tamamlayan Stylez, sosyal medya gönderisine, “Nefret edenler, senin mükemmel olduğunu hatırlatan sevimli küçük varlıklardır” notunu ekledi.

Stylez’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum topladı. Bazı kullanıcılar sevilen ismin güzelliğini överken bazıları ise olumsuz yorumlar yapmayı tercih etti.



