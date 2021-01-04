54 yaşındaki Salma Hayek pozlarıyla olay oldu

Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, yeni yılı ailesiyle birlikte çıktığı tatilde karşıladı. 2020 yılının bitmesine birkaç gün kala, üzerinde pembe bikiniyle "Hoşçakal 2020" diyen Hayek, bu kez de kahverengi bir bikiniyle yeni yıla "merhaba" dedi.

54 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, ididalı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında 16.8 milyon takipçisiyle paylaştı.

Hayek'in bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Salma Hayek, bazı takipçileri tarafından "dünyanın en güzel kadını" ilan edildi.



Yorum yapan takipçilerin en çok üzerinde durduğu ayrıntı da Hayek'in ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması oldu.

