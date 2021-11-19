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56 yaşındaki mankenden çıplak fotoğraflarını eleştirenlere yanıt: "Hayatımı yaşıyorum"

19.11.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya gönderileriyle son dönemde çok fazla dikkat çeken Paulina Porizkova kendisini eleştirenlere verdiği yanıtla paylaşımlara son vermeyi düşünmediğini belirtti.

56 yaşındaki mankenden çıplak fotoğraflarını eleştirenlere yanıt: "Hayatımı yaşıyorum"

Instagram'da sık sık çıplak fotoğraf paylaşan 56 yaşındaki süper model kendisini ve dış görünüşünü çok fazla önemsediğini söyleyen bir kişiye cevap verdi.

Modeli eleştiren kişi şunları söylemişti:

"Senin yaşında birinin dünyayı dolaşmak, ortalıkta yarı çıplak gezmek ve 16 yaşındaymış gibi davranmak yerine çocuklarının ve torunlarının sevgisine mazhar olması gerekirdi."

Buna karşın Porizkova sansürlü bir çıplak fotoğrafını paylaşarak uzun bir cevap yazdı. Model şunları dile getirdi:

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"NİHAYET KENDİMLE İLGİLENEBİLİYORUM"

"56 yaşındayım ve hayatımın en iyi dönemini yaşıyorum. Başkalarıyla ilgilenerek geçen bir ömürden sonra nihayet kendimle ilgilenebiliyorum. Bikinili ve çıplak fotoğraflar yayımlıyorum çünkü nihayet cildimin iyi olduğunu hissediyorum. Bunu iltifat veya beğeni için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü aynı durumdaki binlerce genç kadının fotoğraflarını görüyorsunuz. Görmeye alışkın olduğunuz şey bu. Kimse onlara kıyafetlerini giymelerini söylemiyor.

"SEKSİLİĞE İZİN VERİLMİYOR"

Yaşlı bir kadına bilgelik, mizah, sabır hakkı tanınıyor ama duygusallığa izin verilmiyor. Seksiliğe izin verilmiyor. Bu büyük bir toplumsal tabu ve tam da bu yüzden bu fotoğrafları yayımlıyorum."

Ünlü model eski eşi Ric Ocasek'in 2019'da ölmesinin ardından vasiyette yer almadığını öğrenince ağladığı videoları arka arkaya yayımlayarak gündeme gelmişti. Ocasek'in mirasçılarıyla anlaşmasının ardından model çok daha neşeli paylaşımlar yapıyor.

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