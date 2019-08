57. New York Film Festivali programı belli oldu

17 ülkeden 29 yapımın yer alacağı 57. New York Film Festivali’nin ana programında yer alan filmler belli oldu. Bu yıl 27 Eylül-13 Ekim arasında gerçekleşecek New York Film Festivali ana programında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ve Dardenne Kardeşler gibi kıdemli yönetmenlerin yanı sıra Angela Schanelec, Bong Joon-ho ve Corneliu Porumboiu gibi genç ustaların filmleri de sinema severlerle buluşacak. Bu seneki festivalin posteri Almodóvar tarafından tasarlandı. Yönetmen posteri tasarlarken, festival kapsamında da gösterilecek son filmi Acı ve Zafer’de (Dolor y Gloria, 2019) yer alan bir animasyon sekansından yararlanmış.

İşte 57. New York Film Festivali’nde gösterilecek filmler

The Irishman

Martin Scorsese

Marriage Story

Noah Baumbach

Motherless Brooklyn

Edward Norton

Atlantics: A Ghost Love Story

Mati Diop

Bacurau

Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles

Beanpole

Kantemir Balagov

Fire Will Come

Oliver Laxe

First Cow

Kelly Reichardt

A Girl Missing

Koji Fukada

I Was at Home, But…

Angela Schanelec

Liberté

Albert Serra

Martin Eden

Pietro Marcello

The Moneychanger

Federico Veiroj

Oh Mercy!

Arnaud Desplechin

Pain and Glory

Pedro Almodóvar

Parasite

Bong Joon-ho

Portrait of a Lady on Fire

Céline Sciamma

Saturday Fiction

Lou Ye

Sibyl

Justine Triet

Synonyms

Nadav Lapid

To the Ends of the Earth

Kiyoshi Kurosawa

The Traitor

Marco Bellocchio

Varda by Agnès

Agnès Varda

Vitalina Varela

Pedro Costa

Wasp Network

Olivier Assayas

The Whistlers

Corneliu Porumboiu

The Wild Goose Lake

Diao Yinan

Young Ahmed

Jean-Pierre and Luc Dardenne

Zombi Child

Bertrand Bonello