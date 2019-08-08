57. New York Film Festivali programı belli oldu

17 ülkeden 29 yapımın yer alacağı 57. New York Film Festivali’nin ana programında yer alan filmler belli oldu. Bu yıl 27 Eylül-13 Ekim arasında gerçekleşecek New York Film Festivali ana programında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ve Dardenne Kardeşler gibi kıdemli yönetmenlerin yanı sıra Angela Schanelec, Bong Joon-ho ve Corneliu Porumboiu gibi genç ustaların filmleri de sinema severlerle buluşacak. Bu seneki festivalin posteri Almodóvar tarafından tasarlandı. Yönetmen posteri tasarlarken, festival kapsamında da gösterilecek son filmi Acı ve Zafer’de (Dolor y Gloria, 2019) yer alan bir animasyon sekansından yararlanmış.

Olivier Assayas, Arnaud Desplechin, Kelly Reichardt, Kiyoshi Kurosawa ve Pedro Costa gibi yönetmenlerin de son filmlerinin yer aldığı programda Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen yapımlar dikkat çekiyor: Bong Joon-ho’nun Altın Palmiyeli Parazit’i (Gisaengchung), oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Mati Diop’un Jüri Büyük Ödülü’ne layık bulunan ilk uzun metrajı Atlantique, En İyi Senaryo ödüllü tarihî dram Portrait de la Jeune Fille En Feu, Jüri Özel Ödülü kazanan Bacurau ve Dardenne Kardeşler’e En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Le Jeune Ahmed. Programda ayrıca Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Nadav Lapid imzalı Eşanlamlılar (Synonymes) ve Angela Schanelec’e En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Evdeydim, Ama (Ich War Zuhause, Aber) da yer alıyor.