57. New York Film Festivali programı belli oldu

17 ülkeden 29 yapımın yer alacağı 57. New York Film Festivali’nin ana programında yer alan filmler belli oldu. Bu yıl 27 Eylül-13 Ekim arasında gerçekleşecek New York Film Festivali ana programında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ve Dardenne Kardeşler gibi kıdemli yönetmenlerin yanı sıra Angela Schanelec, Bong Joon-ho ve Corneliu Porumboiu gibi genç ustaların filmleri de sinema severlerle buluşacak. Bu seneki festivalin posteri Almodóvar tarafından tasarlandı. Yönetmen posteri tasarlarken, festival kapsamında da gösterilecek son filmi Acı ve Zafer’de (Dolor y Gloria, 2019) yer alan bir animasyon sekansından yararlanmış.
Olivier Assayas, Arnaud Desplechin, Kelly Reichardt, Kiyoshi Kurosawa ve Pedro Costa gibi yönetmenlerin de son filmlerinin yer aldığı programda Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen yapımlar dikkat çekiyor: Bong Joon-ho’nun Altın Palmiyeli Parazit’i (Gisaengchung), oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Mati Diop’un Jüri Büyük Ödülü’ne layık bulunan ilk uzun metrajı Atlantique, En İyi Senaryo ödüllü tarihî dram Portrait de la Jeune Fille En Feu, Jüri Özel Ödülü kazanan Bacurau ve Dardenne Kardeşler’e En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Le Jeune Ahmed. Programda ayrıca Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Nadav Lapid imzalı Eşanlamlılar (Synonymes) ve Angela Schanelec’e En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Evdeydim, Ama (Ich War Zuhause, Aber) da yer alıyor.
İşte 57. New York Film Festivali’nde gösterilecek filmler
The Irishman
Martin Scorsese
Marriage Story
Noah Baumbach
Motherless Brooklyn
Edward Norton
Atlantics: A Ghost Love Story
Mati Diop
Bacurau
Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles
Beanpole
Kantemir Balagov
Fire Will Come
Oliver Laxe
First Cow
Kelly Reichardt
A Girl Missing
Koji Fukada
I Was at Home, But…
Angela Schanelec
Liberté
Albert Serra
Martin Eden
Pietro Marcello
The Moneychanger
Federico Veiroj
Oh Mercy!
Arnaud Desplechin
Pain and Glory
Pedro Almodóvar
Parasite
Bong Joon-ho
Portrait of a Lady on Fire
Céline Sciamma
Saturday Fiction
Lou Ye
Sibyl
Justine Triet
Synonyms
Nadav Lapid
To the Ends of the Earth
Kiyoshi Kurosawa
The Traitor
Marco Bellocchio
Varda by Agnès
Agnès Varda
Vitalina Varela
Pedro Costa
Wasp Network
Olivier Assayas
The Whistlers
Corneliu Porumboiu
The Wild Goose Lake
Diao Yinan
Young Ahmed
Jean-Pierre and Luc Dardenne
Zombi Child
Bertrand Bonello
Okuyucu Yorumları 0 yorum