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57. New York Film Festivali programı belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.08.2019 08:55 | Son Güncelleme

57. New York Film Festivali’nin ana programında yer alan filmler açıklandı.

57. New York Film Festivali programı belli oldu

17 ülkeden 29 yapımın yer alacağı 57. New York Film Festivali’nin ana programında yer alan filmler belli oldu. Bu yıl 27 Eylül-13 Ekim arasında gerçekleşecek New York Film Festivali ana programında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ve Dardenne Kardeşler gibi kıdemli yönetmenlerin yanı sıra Angela Schanelec, Bong Joon-ho ve Corneliu Porumboiu gibi genç ustaların filmleri de sinema severlerle buluşacak. Bu seneki festivalin posteri Almodóvar tarafından tasarlandı. Yönetmen posteri tasarlarken, festival kapsamında da gösterilecek son filmi Acı ve Zafer’de (Dolor y Gloria, 2019) yer alan bir animasyon sekansından yararlanmış.

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Olivier Assayas, Arnaud Desplechin, Kelly Reichardt, Kiyoshi Kurosawa ve Pedro Costa gibi yönetmenlerin de son filmlerinin yer aldığı programda Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen yapımlar dikkat çekiyor: Bong Joon-ho’nun Altın Palmiyeli Parazit’i (Gisaengchung), oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Mati Diop’un Jüri Büyük Ödülü’ne layık bulunan ilk uzun metrajı Atlantique, En İyi Senaryo ödüllü tarihî dram Portrait de la Jeune Fille En Feu, Jüri Özel Ödülü kazanan Bacurau ve Dardenne Kardeşler’e En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Le Jeune Ahmed. Programda ayrıca Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Nadav Lapid imzalı Eşanlamlılar (Synonymes) ve Angela Schanelec’e En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Evdeydim, Ama (Ich War Zuhause, Aber) da yer alıyor.

İşte 57. New York Film Festivali’nde gösterilecek filmler

The Irishman
Martin Scorsese

Marriage Story
Noah Baumbach

Motherless Brooklyn
Edward Norton

Atlantics: A Ghost Love Story
Mati Diop

Bacurau
Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles

Beanpole
Kantemir Balagov

Fire Will Come
Oliver Laxe

First Cow
Kelly Reichardt

A Girl Missing
Koji Fukada

I Was at Home, But…
Angela Schanelec

Liberté
Albert Serra

Martin Eden
Pietro Marcello

The Moneychanger
Federico Veiroj

Oh Mercy!
Arnaud Desplechin

Pain and Glory
Pedro Almodóvar

Parasite
Bong Joon-ho

Portrait of a Lady on Fire
Céline Sciamma

Saturday Fiction
Lou Ye

Sibyl
Justine Triet

Synonyms
Nadav Lapid

To the Ends of the Earth
Kiyoshi Kurosawa

The Traitor
Marco Bellocchio

Varda by Agnès
Agnès Varda

Vitalina Varela
Pedro Costa

Wasp Network
Olivier Assayas

The Whistlers
Corneliu Porumboiu

The Wild Goose Lake
Diao Yinan

Young Ahmed
Jean-Pierre and Luc Dardenne

Zombi Child
Bertrand Bonello


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Anahtar Kelimeler:
57. New York Film Festivali NYFF Martin Scorsese Pedro Almodovar Dardenne Kardeşler

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