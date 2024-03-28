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57 yaşındaki Salma Hayek'ten tatil pozu! Genç kalmasının sırrı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 09:55
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Salma Hayek Meksika kaçamağı sırasında verdiği pozları paylaştı. Yıllara meydan okuyan 57 yaşındaki Hayek tatil pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

57 yaşındaki Salma Hayek'ten tatil pozu! Genç kalmasının sırrı...

Salma Hayek, ilerleyen yaşına rağmen dinç görüntüsüyle hayran bırakıyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Salma Hayek, son paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Salma Hayek Meksika kaçamağı sırasında yüzerken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

57 yaşındaki Frida yıldızı, turuncu bikinisiyle su üstünde keyif yaptı. Yaşına meydan okuyan esmer güzel, genç görünmeye devam ediyor ve botoks ya da dolgu kullanmadığını her fırsatta dile getiriyor.

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Hayek 2015 yılında Elle'e verdiği demeçte "Meksika'da yanık mağdurları için kullanılan Tepezcohuite adlı bir madde kullanıyorum çünkü cildi tamamen yeniliyor" demişti.

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