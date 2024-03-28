57 yaşındaki Salma Hayek'ten tatil pozu! Genç kalmasının sırrı...

Salma Hayek, ilerleyen yaşına rağmen dinç görüntüsüyle hayran bırakıyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Salma Hayek, son paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Salma Hayek Meksika kaçamağı sırasında yüzerken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

57 yaşındaki Frida yıldızı, turuncu bikinisiyle su üstünde keyif yaptı. Yaşına meydan okuyan esmer güzel, genç görünmeye devam ediyor ve botoks ya da dolgu kullanmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Hayek 2015 yılında Elle'e verdiği demeçte "Meksika'da yanık mağdurları için kullanılan Tepezcohuite adlı bir madde kullanıyorum çünkü cildi tamamen yeniliyor" demişti.





