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  4. 57 yaşındaki süper model Paulina Porizkova bikinili pozuyla genç kızlara taş çıkarttı! Eleştirilere sert tepki verdi

57 yaşındaki süper model Paulina Porizkova bikinili pozuyla genç kızlara taş çıkarttı! Eleştirilere sert tepki verdi

02.05.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper model Paulina Porizkova, karın kasları ve muhteşem fiziğiyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Yaş ayrımcılığı yapan olumsuz eleştirilere sert tepki veren Porizkova, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

57 yaşındaki süper model Paulina Porizkova bikinili pozuyla genç kızlara taş çıkarttı! Eleştirilere sert tepki verdi

1980 yılında modelliğe başladığını ve uzun zamandır moda sektörünün içinde olduğunu dile getiren Porizkova, sosyal medya kullanıcılarının kendisine yaptığı olumsuz yorumları ifşa etti. Yaş ayrımcılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Porizkova, “57 yaşındaki bir kadın olarak bikini giymek için çok yaşlısın” yorumunu paylaşarak sert bir şekilde cevap verdi.

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“YAŞLI VE ÇİRKİN YORUMLARI ALIYORUM”

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında yaşlı ve çirkin gibi yorumlar aldığını belirten Porizkova, “Her fotoğrafımı paylaştığımda yaşlı ve çirkin yorumları alıyorum. Bu durum tüylerimi diken diken eden yaş ayrımcılığından başka bir şey değil. Kalpleri kötü olan insanları güzelliği anlamazlar. Güzelliği anlamak için görmek gerekiyor. Çirkin ve yaşlı diye bir şey yoktur. Sadece dar görüşlü ve cahil vardır.” dedi.

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Porizkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. 57 yaşındaki modele yorumlarla destek olan kullanıcılar fiziğinin kusursuz ve mükemmel olduğundan söz etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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