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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, “İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

02.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Pornhub efsanesi Mia Khalifa sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil için İtalya’ya giden OnlyFans fenomeni Floransa için ‘ikinci evim’ notunu eklediği üstsüz paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, “İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Eski yetişkin film yıldızı olan Mia Khalifa, OnlyFans hesabını açtıktan sonra popülerliğini arttırdı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan 29 yaşındaki model, 27.7 milyon Instagram takipçisine İtalya’nın Floransa şehrinden selam verdi. Uzun kahverengi saçlarıyla çıplak bedenini kapattığı paylaşımda Khalifa, kameralara üstsüz bir şekilde poz verdi.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Üzeri tamamen çıplak bir şekilde çiçekli duvar kağıtlarının önünde poz veren Khalifa’nın paylaşımı kısa süre 1.6 milyondan fazla beğeni aldı. Khalifa gönderisinde İtalya’ya olan sevgisini haykırırken, “Floransa resmen ikinci evim, nedenini yakında göreceksiniz” notunu ekledi.

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Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sevilen fenomeninin İtalya’yı ikinci evi olarak gösterme nedeni ise takipçileri arasında merak konusu oldu.

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Mia Khalifa OnlyFans
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