58 yaşındaki Yonca Evcimik denizde şov yaptı! Genç kızlara taş çıkardı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, önceki gün bir plajda görüntülendi.
Güneşin keyfini çıkaran 58 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.
Sıcaktan bunalan Yonca Evcimik, daha sonra kendini serin sulara bıraktı.
Siyah bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen ünlü şarkıcı, yıllara meydan okuyan fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkardı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken Evcimik'in o anları, objektiflere böyle yansıdı.
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