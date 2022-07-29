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  4. 58 yaşındaki Yonca Evcimik denizde şov yaptı! Genç kızlara taş çıkardı

58 yaşındaki Yonca Evcimik denizde şov yaptı! Genç kızlara taş çıkardı

29.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yonca Evcimik, önceki gün bir plajda denize girerken objektiflere yansıdı. Siyah bir mayo giydiği görülen 58 yaşındaki şarkıcı, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekti.

58 yaşındaki Yonca Evcimik denizde şov yaptı! Genç kızlara taş çıkardı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, önceki gün bir plajda görüntülendi.

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Güneşin keyfini çıkaran 58 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

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Sıcaktan bunalan Yonca Evcimik, daha sonra kendini serin sulara bıraktı.

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Siyah bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen ünlü şarkıcı, yıllara meydan okuyan fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkardı.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken Evcimik'in o anları, objektiflere böyle yansıdı.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (29.07.2022)

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Yonca Evcimik
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