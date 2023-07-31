59 yaşındaki Hülya Avşar'dan dekolte şov! Sırt, bacak ve göğüs...

Yılların eskitemediği isimlerden biri de Hülya Avşar. 59 yaşındaki ünlü isim hem reklam anlaşmaları hem oyunculuk hem de sahnelerde yer alarak adından söz ettiriyor.

Genç kızlara taş çıkaran fiziği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar son olarak sahnede şov yaptı. Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştıran Avşar izleyenleri büyüledi. Her yazı Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar bu yıl sahnelere ara vermedi.

Alanya'da sahneye çıkan Avşar, ardından Kıbrıs'a oradan da Isparta'ya konsere gideceğini açıkladı.

Yoğun tempoda çalışan güzel isim sahnedeki tarzıyla da adından söz ettirdi.



Yıllardır sporunu aksatmayan Avşar sırt, göğüs ve bacak dekoltesiyle sahnede şov yaptı.





