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59 yaşındaki Hülya Avşar'dan dekolte şov! Sırt, bacak ve göğüs...

31.07.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiziği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar son olarak sahnede şov yaptı. 59 yaşında olan ve sporunu hiç aksatmayarak fit bit görünüm sergileyen Avşar kızı sahneye iddialı dekoltesiyle çıkınca hayranlarından tam not aldı.

Yılların eskitemediği isimlerden biri de Hülya Avşar. 59 yaşındaki ünlü isim hem reklam anlaşmaları hem oyunculuk hem de sahnelerde yer alarak adından söz ettiriyor.

Genç kızlara taş çıkaran fiziği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar son olarak sahnede şov yaptı. Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştıran Avşar izleyenleri büyüledi. Her yazı Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar bu yıl sahnelere ara vermedi.

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Alanya'da sahneye çıkan Avşar, ardından Kıbrıs'a oradan da Isparta'ya konsere gideceğini açıkladı.

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Yoğun tempoda çalışan güzel isim sahnedeki tarzıyla da adından söz ettirdi.
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Sırt dekoltesiyle boy gösterdi! "Yaktın buraları..." Sırt dekoltesiyle boy gösterdi! "Yaktın buraları..."

Yıllardır sporunu aksatmayan Avşar sırt, göğüs ve bacak dekoltesiyle sahnede şov yaptı.
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