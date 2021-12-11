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6. kattan düştü! Düzce'de oğlunu ziyarete giden kadının feci ölümü

11.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de üniversite öğrencisi oğlunu ziyarete giden kadın, 6. kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Fatma Karacaoğlu’nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü görüldü. Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

6. kattan düştü! Düzce'de oğlunu ziyarete giden kadının feci ölümü

Düzce'ye tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu’nun (55), 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Karacaoğlu, il dışından ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

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TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

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KORKULUKLARA ÇARPTI

Bu arada, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Karacaoğlu’nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü, 2 kişinin korku ile iş yerine girdikleri görüldü.

(DHA)

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Düzce
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