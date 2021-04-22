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6 ülkeden Endonezya'da kaybolan denizaltı için yardım teklifi

22.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

6 ülkeden Endonezya'da kaybolan denizaltı için yardım teklifi

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Alman yapımı KRI Nanggala-402 tipi 53 mürettebatlı denizaltı, Bali’nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında komuta merkeziyle iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu. Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak üzere arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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700 METRE DERİNLİKTE KESİLDİ

Yerel medya, Savunma Bakanlığı’nın Avustralya ve Singapur’dan arama çalışmaları konusunda yardım istediğini bildirdi. Endonezya medyasındaki habere göre denizaltı ile iletişimin 700 metre derinlikte kesildiği aktarıldı.

Ayrıca, Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

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Endonezya

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