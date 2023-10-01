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  4. 6 yaşında kaybolup 4 gün hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi

6 yaşında kaybolup 4 gün hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi

01.10.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Ankara’daki terör saldırısında kahreden bir detay ortaya çıktı. Bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröristin Kayseri Develi ilçesinde veteriner hekimin aracını gasp ederek öldürdükleri Mikal Bozloğan’ın hayat hikayesi de ortaya çıktı. İşte kahreden detay...

6 yaşında kaybolup 4 gün hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi

Ankara'da sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde bir bölücü terör örgütü PKK militanı kendini patlatırken diğeri de polislere ateş açtı. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği olayda yaralanan polisler hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, teröristlerin Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozloğan'ı öldürüp aracını gasp ettiklerini ve daha sonra Ankara'ya geldiklerini belirledi. Teröristlerin öldürdüğü Bozloğan'ın ise 6 yaşındayken ormanda mantar toplarken kuzeni ile kaybolduğu, kuzeninin öldüğü ancak kendisinin 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verip sonunda evi bulduğu ortaya çıktı.

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"TERÖR EVLADIMIZI İYİLİK YAPTIĞI SIRADA YAKALADI"

Feke ilçesi Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, Bozloğan'ı anlattı. Gün, "Bugün aldığımız haber bizi derinden üzmüştür. 2005 yılında Develi’nin Avlağ köyünde kaybolan Mikail ve Hasan köylülerimizle aramamız sonucu bulunmuştu. Hasan o zaman doğa şartlarına dayanamayıp hayatını kaybetmişti. Bugün aldığımız acı haber ise o gün bulduğumuz Mikail kardeşimiz evladımız 4 gün aç susuz yaşama tutunan Mikail patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. Terör evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıyorlar aracına alıyor ve katlediyorlar. O dönem 2005 yılında muhtardım ve karakolda 6 yaşında çocuk kayboldu sizin o tarafta da olabilir diye aramaya çıktık ve cami hoparlöründen anons etmiştik arama çalışması yapmıştık. O zaman köylüler dalga bile geçmişti. Arkamdaki dağlar arazi şartları zordu o zaman. Aradık ve Mikail evladımızı sağ olarak bulmuştuk. O zaman ikisi suya düşmüş Hasan kayaya çıkıp kayıp düşmüş boynu kırılarak hayatını kaybetmişti. Mikail evladımızda o zaman bulduğumuzda ıslak ve çok üşümüştü. Ben üşüdüm çocuğum üşümesin diye mücadele etmiş evini yaptırmış yeni bebeği vardı. Allah ailesine sabır versin. Bu bölgelerde alışık olmadığımız yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız ama Mikail’de iyilik yaptığını sanıp yaşamını sona erdiriyorlar. Allah kimseye yaşatmasın sabır versin. Mikail bölgemizde sevilen bir veteriner hekimdi” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara saldırı terör örgütü

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