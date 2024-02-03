6 yıldır haber alınamıyordu! Kirası ödenmediği için polis çağrılan depodan betona gömülmüş çocuk cesetleri bulundu

MYNET-DIŞ HABERLER Jesus ve Yesenia Dominguez, 2018'de sırasıyla henüz beş ve üç yaşındayken kayboldular. Tüm araştırmalara ve incelemelere rağmen küçük çocuklara 6 yıl boyunca ulaşılamadı. Henüz beş ve üç yaşındayken kaybolan çocuklara dair kalıntılar tesadüf eseri yapılan bir şikayetle bulundu.

BETONA GÖMÜLMÜŞTÜ

Kaliforniya'nın Pueblo bölgesinde depo sahibi kirasının kirayı ödememesi üzerine polis çağırdı ve tesadüf eseri yıllardır aranan çocukların cansız bedenleri bu depoda bulundu. Metal bir kutunun içine dökülen betona gömülen çocukların cansız bedenlerine ait kalıntılar incelenmesi üzerine adli tıbba gönderildi.