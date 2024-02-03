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    4. 6 yıldır haber alınamıyordu! Kirası ödenmediği için polis çağrılan depodan betona gömülmüş çocuk cesetleri bulundu

    6 yıldır haber alınamıyordu! Kirası ödenmediği için polis çağrılan depodan betona gömülmüş çocuk cesetleri bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 08:39 | Son Güncelleme:
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    2018 yılında henüz beş ve üç yaşlarındayken Jesus ve Yesenia Dominguez isimli iki çocuk kaybolmuştu. 6 yıldır haber alınmayan çocukların cansız bedenleri kirası ödenmediği için polise şikayet edilen bir depodan çıktı. Çocukların cansız bedenlerine ait kalıntılar metal bir konteynırın içinde betona gömülmüş halde bulundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Jesus ve Yesenia Dominguez, 2018'de sırasıyla henüz beş ve üç yaşındayken kayboldular. Tüm araştırmalara ve incelemelere rağmen küçük çocuklara 6 yıl boyunca ulaşılamadı. Henüz beş ve üç yaşındayken kaybolan çocuklara dair kalıntılar tesadüf eseri yapılan bir şikayetle bulundu.

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    BETONA GÖMÜLMÜŞTÜ

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    Kaliforniya'nın Pueblo bölgesinde depo sahibi kirasının kirayı ödememesi üzerine polis çağırdı ve tesadüf eseri yıllardır aranan çocukların cansız bedenleri bu depoda bulundu. Metal bir kutunun içine dökülen betona gömülen çocukların cansız bedenlerine ait kalıntılar incelenmesi üzerine adli tıbba gönderildi.

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