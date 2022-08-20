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  4. 60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozuyla dikkat çekti

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozuyla dikkat çekti

20.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında mide ameliyatı geçiren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti. Sağlıklı yaşam ve spor sayesinde formunu koruyan ünlü oyuncu bikinisiyle poz verdi. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun pozunu görenler "Resmen 20'li yaşlarına dönmüşsün" yorumlarında bulundu.

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozuyla dikkat çekti

O Hayat Benim dizisinde rol alırken 110 kiloyu gören Yeşim Ceren Bozoğlu daha sonra fazla kilolarından kurtulmaya karar vermişti. Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan oyuncunun son hali ve değişimi sık sık gündeme geliyor.

Doktorlar, Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

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Son olarak bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çeken Yeşim Ceren verdiği kilolarla ve fit görüntüsüyle resmen 20'li yaşlarına döndü.

Yeşim Ceren Bozoğlu bikinisiyle boy gösterinde takipçilerinde de "Resmen 20'li yaşlara döndün", "Fiziğin muhteşem" yorumları aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Ceren Bozoğlu tüp mide ameliyatı
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