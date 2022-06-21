Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

29 yaşındaki fenomen isim İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen bir fotoğraf çekimine katıldı. Fotoğrafçı Cora Lilliana ile bir araya gelen Khalifa, Londra’daki ikonik hotelin çatı katında poz verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Khalifa, Estelle ve Kanye West'in American Boy şarkı sözlerine atıfta bulunarak “London Town’a yeni dokundum” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN HER ANINI PAYLAŞTI

İngiltere’ye karşı farklı bir hayranlığı olduğunu dile getiren Khalifa, seyahati sırasında bütün adımları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Şehrin galeri, lokanta ve sokaklarını gösteren Khalifa, aynı zamanda katıldığı bir orkestra performansını da gösterdi.

Sosyal medyada popüler olan ismin paylaşımlarını büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü seyahatlerinin sayısını arttırması ve daha çok paylaşım yapması için Khalifa'yı teşvik eden yorumlar yaptı.



