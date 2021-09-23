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60 yıllık eşini öldüren kadının kızı: Babam anneme şiddet uyguluyordu

23.09.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün’ü (80) 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Akgün sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmadı. Kızı Şengül Yılmaz "Babam Ahmet Akgün sürekli anneme psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu" dedi. Yılmaz olay sonrası eve gittiklerini söyleyerek, "Ağabeyim Abdulkadir'le eve gittik. Annem kapıyı açtı; 'biz bittik, ocağımı batırdın' diye dövünmeye başladı." ifadelerini kullandı.

60 yıllık eşini öldüren kadının kızı: Babam anneme şiddet uyguluyordu

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta ocak ayında meydana gelen olayda Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada elinden bıçağı alıp, 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mevlüde Akgün, daha sonra kızını telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Akgün, sağlık sorunları nedeniyle duruşmada savunma yapamadı, mahkeme başkanının sorularına da yanıt veremedi.

"BABAM ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

Sanığın çocuklar Abdulkadir Akgün, Mahmut Akgün ile Şengül Yılmaz, annelerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Şengül Yılmaz, annesi ile birlikte yaşayan kardeşi Nurgül'ün psikolojik sorunları nedeniyle kendilerini eve almadığını ve çok sık görüşmediklerini söyledi. Yılmaz, "Babam Ahmet Akgün sürekli anneme psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Biz eve gittiğimizde ise Nurgül bizi eve kabul etmiyordu. Nurgül babamın da eve gelmesini istemiyordu. Olay günü annemi aradığımda annem 'cinayet oldu, babanı öldürdüm, gel' dedi. Ağabeyim Abdulkadir'le eve gittik. Annem kapıyı açtı; 'biz bittik, ocağımı batırdın' diye dövünmeye başladı. Nurgül ise salonda bağırıyordu. 'Öldürdük' diye bir şeyler dedi; ama tam anlayamadım" dedi.

Avukat, müvekkilinin yaşı ve sağlık durumu nedeniyle psikolojik tedavi görmesi gerektiğini belirterek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, sanığın birlikte yaşadığı zihinsel engelli kızı Nurgül Akgün’ün ifadesinin psikolog eşliğinde alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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cinayet Ankara
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