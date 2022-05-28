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  4. 63 yaşındaki fit büyükanne, eleştirilere sert yanıt verdi! “Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın”

63 yaşındaki fit büyükanne, eleştirilere sert yanıt verdi! “Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın”

28.05.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı spor ve sağlıklı yaşam paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Lesley Maxwell, kendisine yapılan sert yorumlara sosyal medyadan cevap verdi. Bikini giymek için çok yaşlı olduğunu iddia edenlere Maxwell, fit vücudunu sergileyerek cevap verdi.

63 yaşındaki fit büyükanne, eleştirilere sert yanıt verdi! “Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın”

Avustralya’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni geç kızlara taş çıkartan fiziğiyle yaşıtlarına meydan okudu. 63 yaşındaki fenomen, son gönderisinde hayranlarına asla bikini giymek için yaşlı olmadığını göstermek için bir antreman videosunu paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini acımasız bulunduğu belirten Maxwell, “Bikinilerin yaşı yoktur. Ben sadece yüzmeyi seviyorum” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

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Maxwell’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binlerce beğeni alan paylaşıma kullanıcılardan biri, “Sağlıklısın ve yaşıtlarından çok farklı görünüyorsun. Kendine bakıyor olman çok ilham verici” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise spora yeniden başlamak için motivasyon bulduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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