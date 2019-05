64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Hollanda oldu

Etkinlik, geçen yıl yarışmayı kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai’nin performansıyla açıldı.

YARIŞMAYA ALTERNATİF ETKİNLİK ORGANİZE ETTİLER

Diğer yandan yarışmanın bu yıl İsrail’de yapılıyor olması, çok sayıda boykot çağrısını beraberinde getirdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen bir grup aktivist, yarışmaya alternatif bir etkinlik organize etti.

Finale katılan ülkeler sırasıyla:

Malta –Chameleon şarkısıyla Michela

Arnavutluk - Ktheju tokës şarkısıyla Jonida Maliqi

Çekya - Friend of a Friend şarkısıyla Lake Malawi

Almanya - Sister şarkısıyla S!sters

Rusya - Scream şarkısıyla Sergey Lazarev

Danimarka - Love Is Forever şarkısıyla Leonora

San Marino - Say Na Na Na şarkısıyla Serhat

Kuzey Makedonya - Proud şarkısıyla Tamara Todevska

İsveç - Too Late For Love şarkısıyla John Lundvik

Slovenya - Sebi şarkısıyla Zala Kralj & Gašper Šantl

Kıbrıs - Replay şarkısıyla Tamta

Hollanda - Arcade şarkısıyla Duncan Laurence

Yunanistan - Better Love şarkısıyla Katerine Duska

İsrail - Home şarkısıyla Kobi Marimi

Norveç - Spirit In The Sky şarkısıyla KEiiNO

Birleşik Krallık - Bigger Than Us şarkısıyla Michael Rice

İzlanda - Hatrið mun sigra şarkısıyla Hatari

Estonya - Storm şarkısıyla Victor Crone

Belarus - Like It şarkısıyla ZENA

Azerbaycan - Truth şarkısıyla Chingiz

Fransa - Roi şarkısıyla Bilal Hassani

İtalya - Soldi şarkısıyla Mahmood

Sırbistan - Kruna şarkısıyla Nevena Božović

İsviçre - She Got Me şarkısıyla Luca Hänni

Avustralya - Zero Gravity şarkısıyla Kate Miller-Heidke

İspanya - Miki with La Venda