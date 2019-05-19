64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Hollanda oldu

Her yıl onlarca ülkenin katıldığı ve dünya üzerinde milyonlarca seyircinin takip ettiği Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde 26 ülke sahne aldı. Performansların tamamlanmasının ardından izleyiciler için başlayan oylama işlemi bitti.

Oylamalar sürerken final programında sahneye Madonna çıktı. Madonna, popüler şarkısı 'Like A Prayer'ı görkemli bir kareografi eşliğinde seslendirdi. Madonna'nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.

İZLANDA YARIŞMA DAMGA VURDU

Yarışmaya damgayı puanlar dağıtılırken "Filistin" yazılı bayrak açan İzlanda vurdu.

2019'un en genç katılımcısı 16 yaşındaki ZENA Beyaz Rusya adına "Like it" isimli şarkısı ve dans performansını sergiledi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda favori gösterilen Hollanda'dan Duncan Laurence şarkısı Arcade ile sahne aldı.

Finale katılan ülkeleri, iki yarı finalde üst tura çıkmaya hak kazanan 10’ar ülkenin yanı sıra her sene doğrudan katılma hakkına sahip beş ülke (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya) ve ev sahibi İsrail oluşturdu.