64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Hollanda oldu

Her yıl onlarca ülkenin katıldığı ve dünya üzerinde milyonlarca seyircinin takip ettiği Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde 26 ülke sahne aldı. Performansların tamamlanmasının ardından izleyiciler için başlayan oylama işlemi bitti.
Oylamalar sürerken final programında sahneye Madonna çıktı. Madonna, popüler şarkısı 'Like A Prayer'ı görkemli bir kareografi eşliğinde seslendirdi. Madonna'nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.
İZLANDA YARIŞMA DAMGA VURDU
Yarışmaya damgayı puanlar dağıtılırken "Filistin" yazılı bayrak açan İzlanda vurdu.
2019'un en genç katılımcısı 16 yaşındaki ZENA Beyaz Rusya adına "Like it" isimli şarkısı ve dans performansını sergiledi.
Eurovision Şarkı Yarışması'nda favori gösterilen Hollanda'dan Duncan Laurence şarkısı Arcade ile sahne aldı.
Finale katılan ülkeleri, iki yarı finalde üst tura çıkmaya hak kazanan 10’ar ülkenin yanı sıra her sene doğrudan katılma hakkına sahip beş ülke (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya) ve ev sahibi İsrail oluşturdu.
Etkinlik, geçen yıl yarışmayı kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai’nin performansıyla açıldı.
YARIŞMAYA ALTERNATİF ETKİNLİK ORGANİZE ETTİLER
Diğer yandan yarışmanın bu yıl İsrail’de yapılıyor olması, çok sayıda boykot çağrısını beraberinde getirdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen bir grup aktivist, yarışmaya alternatif bir etkinlik organize etti.
Finale katılan ülkeler sırasıyla:
Malta –Chameleon şarkısıyla Michela
Arnavutluk - Ktheju tokës şarkısıyla Jonida Maliqi
Çekya - Friend of a Friend şarkısıyla Lake Malawi
Almanya - Sister şarkısıyla S!sters
Rusya - Scream şarkısıyla Sergey Lazarev
Danimarka - Love Is Forever şarkısıyla Leonora
San Marino - Say Na Na Na şarkısıyla Serhat
Kuzey Makedonya - Proud şarkısıyla Tamara Todevska
İsveç - Too Late For Love şarkısıyla John Lundvik
Slovenya - Sebi şarkısıyla Zala Kralj & Gašper Šantl
Kıbrıs - Replay şarkısıyla Tamta
Hollanda - Arcade şarkısıyla Duncan Laurence
Yunanistan - Better Love şarkısıyla Katerine Duska
İsrail - Home şarkısıyla Kobi Marimi
Norveç - Spirit In The Sky şarkısıyla KEiiNO
Birleşik Krallık - Bigger Than Us şarkısıyla Michael Rice
İzlanda - Hatrið mun sigra şarkısıyla Hatari
Estonya - Storm şarkısıyla Victor Crone
Belarus - Like It şarkısıyla ZENA
Azerbaycan - Truth şarkısıyla Chingiz
Fransa - Roi şarkısıyla Bilal Hassani
İtalya - Soldi şarkısıyla Mahmood
Sırbistan - Kruna şarkısıyla Nevena Božović
İsviçre - She Got Me şarkısıyla Luca Hänni
Avustralya - Zero Gravity şarkısıyla Kate Miller-Heidke
İspanya - Miki with La Venda
Okuyucu Yorumları 0 yorum