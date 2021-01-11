680 metre uzunluğundaki 'potansiyel tehdit' panik yarattı!

Her yıl gezegenimize yaklaştığı tespit edilen asteroit sayısı artıyor. Bu veri aslında asteroitlerin daha sık geçtiği anlamına değil, teknolojinin onları daha kolay tespit etme imkanı verdiği anlamına geliyor.

CNEOS'a göre, NU13 asteroidin, bu yıl gezegenimize yaklaşacak olan en büyük 100 göktaşlarından biriydi. Gelecek 21 Mart'ta çapının 1,5 kilometreden fazla olduğuna düşünülen "2001 FO32" adlı asteroitin Dünya'ya yaklaşması bekleniyor.

Gök taşının Dünya ile çarpışabileceği öngörülmüyordu. Fakat yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için "potansiyel olarak tehlikeli" kabul ediliyor.

Dünya ile Ay uzaklığının 15 katı olan bu mesafe astronomide "oldukça yakın" olarak değerlendiriliyor.

NASA'nın hesaplamaları ile asteroitin saatte 54 bin km hızla Dünya'dan 5,6 milyon km uzaklıkta geçmesi öngörülmüştü.

Beş yıldır NASA bağlı Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi ( CNEOS) tarafından takip edilen "2015 NU13" adlı göktaşı bugün Türkiye saatiyle 12:16'da Dünya'ya en yakın mesafeden geçti.

Güneş Sistemi'nde yüz binlerce göktaşının bulunduğunu belirten NASA'dan Lindley Johnson, Dünya için tehdit oluşturan ortalama 2 bini aşkın asteroit olduğunu ifade etti

NASA, en az 140 metre çapında ve Dünya'nın 5 milyon kilometre yakınından geçen göktaşlarını 'tehlikeli' kategorisinde değerlendiriyor.

Haziran 2027'de 1990 MU adı verilen ve yaklaşık 4 km çapındaki dev bir göktaşının Dünya'nın 3 milyon km yakınından geçmesi bekleniyor.

HER ASIRDA 50 BİNDE 1 İHTİMAL

Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asteroit 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu asteroit bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları yok etmişti.

65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren asteroid ise 10 km genişliğindeydi.



