Almanya'da vatandaşlığa geçiş sürecine ilişkin yeni bir tartışma başladı. Hükûmet ortaklarından CDU ve CSU, mevcut vatandaşlık yasasında değişikliğe gidilmesi için harekete geçti.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, hazırlanan düzenleme paketinde vatandaşlık başvurularına yönelik ikamet süresi, dil yeterliliği, çifte vatandaşlık ve ekonomik koşulların yeniden ele alınması öngörülüyor.

CDU/CSU'nun hazırladığı teklifin koalisyon ortağı SPD ile müzakere edilmesi planlanıyor.

VATANDAŞLIK İÇİN 8 YIL İKAMET ŞARTI GERİ DÖNEBİLİR

Almanya'da 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle vatandaşlık başvurularında aranan genel ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşürülmüştü. Aynı düzenlemeyle özel uyum başarısı gösteren yabancılara 3 yılın ardından vatandaşlık başvurusu yapabilme hakkı tanınmıştı. Ancak hızlandırılmış vatandaşlık uygulaması, 30 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle sona erdirilmişti.

CDU/CSU'nun yeni teklifinde ise hâlen uygulanan 5 yıllık ikamet süresinin yeniden 8 yıla yükseltilmesi talep ediliyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda yabancıların Alman vatandaşlığına başvurabilmek için ülkede daha uzun süre ikamet etmesi gerekecek. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı için mevcut 5 yıllık ikamet şartı geçerliliğini koruyor.

ALMANCA ŞARTINDA B1 YERİNE B2 DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Vatandaşlık başvurularında değiştirilmesi istenen bir diğer önemli koşul ise Almanca dil yeterliliği.Mevcut düzenlemeye göre Alman vatandaşlığına geçiş için genel olarak B1 seviyesinde Almanca bilgisi yeterli görülüyor. CDU/CSU ise başvuru sahiplerinden istenen dil seviyesinin B2'ye çıkarılmasını öneriyor.

Teklifin yasalaşması hâlinde vatandaşlık almak isteyen yabancıların daha ileri düzeyde Almanca bildiklerini belgelemeleri gerekecek. Hazırlanan düzenleme paketinde çifte vatandaşlık hakkının yeniden sınırlandırılması da yer alıyor.

CDU/CSU, Alman vatandaşlığına geçen kişilerin mevcut vatandaşlıklarını koruyabilmesine yalnızca istisnai durumlarda izin verilmesini savunuyor.

Bu kapsamda, vatandaşlık başvurusu yapan yabancılardan önceki ülkelerinin vatandaşlığından çıkmalarının yeniden istenmesi gündeme geldi.

Söz konusu değişikliğin kabul edilmesi durumunda sınırlamanın yalnızca gelecekte yapılacak vatandaşlık başvurularına uygulanması öngörülüyor.

SOSYAL YARDIM ALANLARA YENİ ŞARTLAR GETİRİLEBİLİR

Vatandaşlık düzenlemesinde ekonomik yeterlilik koşullarının da sıkılaştırılması planlanıyor.

CDU/CSU, başvuru sahiplerinin geçimlerini kendi gelirleriyle karşılayabilmelerine ilişkin kuralların daha katı uygulanmasını talep ediyor.

Bu doğrultuda sosyal yardım alan yabancılara tanınan mevcut istisnaların daraltılması isteniyor.

Teklifin kabul edilmesi hâlinde vatandaşlık başvurularında ekonomik bağımsızlık şartının daha belirleyici olması bekleniyor.

GÖZLER CDU/CSU İLE SPD ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDE

Bild gazetesinin aktardığı bilgilere göre, vatandaşlık koşullarını değiştirmeyi amaçlayan teklif CDU/CSU'lu siyasetçiler Günter Krings ve Alexander Throm tarafından hazırlandı.

Düzenleme paketinin koalisyon ortağı SPD ile görüşülmesi beklenirken, tarafların ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Görüşmelerin yalnızca vatandaşlık şartlarıyla sınırlı kalmayacağı, yabancıların oturum haklarının da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

SPD'nin Almanya'da çalışan veya mesleki eğitim alan yabancılara daha güçlü oturum güvencesi sağlanmasını istediği, CDU/CSU'nun da bu talebe olumlu yaklaşmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

YENİ VATANDAŞLIK ŞARTLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Almanya'da gündeme gelen vatandaşlık düzenlemesi henüz yasalaşmadı.

Vatandaşlık için gerekli ikamet süresinin 8 yıla çıkarılması, Almanca yeterlilik şartının B2 seviyesine yükseltilmesi ve çifte vatandaşlık hakkına sınırlama getirilmesi için yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

Bu nedenle mevcut uygulamada genel ikamet süresi 5 yıl, Almanca yeterlilik şartı ise B1 olarak devam ediyor.

Yeni kuralların hayata geçirilip geçirilmeyeceği, CDU/CSU ile SPD arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna ve yasama sürecine bağlı olacak.