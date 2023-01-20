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7 ayda 25 kilo vermişti! Buse Terim'in Şahmaran tarzına yorum yağdı: "Yine kilo almış sanki"

20.01.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim, Şahmaran dizi galasındaki tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

7 ayda 25 kilo vermişti! Buse Terim'in Şahmaran tarzına yorum yağdı: "Yine kilo almış sanki"

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, Fatih Terim'in kızı Buse Terim bir hayli kilo vermişti. Aralıklı oruç diyeti sayesinde 7 ayda 25 kilo veren Terim sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeydi.

Buse Terim son olarak Şahmaran dizisinin galasında görüntülendi. Baştan aşağı lüks markalardan giyinen Terim gündem oldu.

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Buse Terim’in “Balon” konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısı bu galada da öne çıktı.

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Terim'in tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken bazı sosyal medya kullanıcıları fenomenin kilo aldığını düşündü. Kimi "Yine kilo almış sanki" derken kimi ise ceket ve etek tercihinin Buse Terim'i kilolu gösterdiğini düşündü.

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