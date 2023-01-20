7 ayda 25 kilo vermişti! Buse Terim'in Şahmaran tarzına yorum yağdı: "Yine kilo almış sanki"

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, Fatih Terim'in kızı Buse Terim bir hayli kilo vermişti. Aralıklı oruç diyeti sayesinde 7 ayda 25 kilo veren Terim sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeydi.

Buse Terim son olarak Şahmaran dizisinin galasında görüntülendi. Baştan aşağı lüks markalardan giyinen Terim gündem oldu.

Buse Terim’in “Balon” konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısı bu galada da öne çıktı.

Terim'in tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken bazı sosyal medya kullanıcıları fenomenin kilo aldığını düşündü. Kimi "Yine kilo almış sanki" derken kimi ise ceket ve etek tercihinin Buse Terim'i kilolu gösterdiğini düşündü.