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7. Boğaziçi Film Festivali’nden Kim Ki Duk Geçti!

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SİNEMA TV  | 25.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşen Bosphprus Film Lab’ın son etkinliğini usta yönetmen Kim Ki Duk ile gerçekleştirdi.

7. Boğaziçi Film Festivali’nden Kim Ki Duk Geçti!

Boş Ev, Fedakar Kız gibi filmleriyle tanınan Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında düzenlenen Masterclass programında, "Sinema hayatımdaki en önemli şey. Beni en çok zorlayan, en çok zamanımı alan kısmı senaryo yazmak. Aynı zamanda en çok heyecanlandıran, mutlu eden şey de bu" dedi.

25 YILDA 25 FİLM

Festivalin Onur konuğu olan festivalin kapanışında Onur Ödülü alacak usta yönetmen Kim Ki Duk, sözlerine festivalden gelen davet için teşekkür ederek başladı. “Bu denli sinemaseverler buluştuğum için çok mutluyum. Beni filmlerimi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim.” diyen yönetmen, filmlerinin fikir aşamasında nasıl karar alabildiği sorusuna “Şimdiye kadarki 25 senelik kariyerimde 25 adet film ürettim. Her seneye bir film sığdırdım. Bir film üretme fikri oluştuğunda her zaman, her film özelinde ayrı bir süreç işliyor. Örneğin bir çoğunuzun izlediğini tahmin ettiğim İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar filminde bir gün baktığım bir dağın zirvesindeki karlardan ilham almıştım...” diye belirtti. Kore’de anne sevgisi tabirinin çok önemli olduğunu söyleyen usta yönetmen, kötü olan karakterlerinin temelinin anne sevgisi eksikliğine dayandığını belirtmek istediğini söyledi.

"HER ZAMAN DAHA İYİ BİR HAYATI HAYAL ETTİM"

Kim Ki Duk, sinema alanında eğitimi olmadığına dikkati çekerek, "Ben 15 yaşımdan itibaren fabrikalarda işçilik yaptım. Bu süreç içerisinde, şartların benim açımdan düzeleceğini umdum hep, bunun için dua ettim. Tabii ki zor bir süreçti. Tamamen beden işçiliği yaptığım için bu beden işçiliğinden kurtulmanın yollarını aradım. O dönem resim yapmak ve fotoğraf çekmek yapabileceğim şeylerdi. Her zaman daha iyi bir hayatı hayal ettim" diye konuştu.

İzlediği filmlerin isimlerini ve yönetmenlerini çok hızlı unutuyor olsa bile dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın sinema tarzını fazlasıyla beğendiğini söyleyen yönetmen, masterclass etkinliğinin sonunda ise Arirang filmi için kendi bestelediği marşları seslendirdi.


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