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7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, MasterChef reyting birincisi kim oldu?

07.10.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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7 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 7 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 7 Ekim Cumartesi gününün reyting sonuçları...

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 KADER BAGLARI FOX
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 CENGIZ HAN DESTANI (Y.S) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 KARDESLERIM ATV
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 KADER BAGLARI FOX
9 KARDESLERIM (OZET) ATV
10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 KARDESLERIM ATV
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KADER BAGLARI FOX
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 CENGIZ HAN DESTANI (Y.S) KANAL D
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

GEÇEN HAFTANIN (30 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

30 Eylül Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada atv’de ekranlara gelen “Kardeşlerim”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Kardeşlerim” yer aldı.

Fox’un yeni dizisi Kader Bağları ilk bölümüyle Total’de 8. sırada, AB’de 7. sırada, ABC’de ise 7. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
gönül dağı kardeşlerim cengiz han destanı ele

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