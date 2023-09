7 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI! Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Özür Dilerim, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 7 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Özür Dilerim, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 7 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları...

7 Eylül REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (31 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

31 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kendi Düşen Ağlamaz, üçüncü sırada Beşiktaş Dynamo Kiev maçı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Adana Demirspor Genk Karşılaşması, üçüncü sırada Beşiktaş Dynamo Kiev maçı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Beşiktaş Dynamo Kiev karşılaşması, üçüncü sırada Adana Demirspor Genk karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1

3 BESIKTAS-DYNAMO KIEV UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI PLAY OFF KARSILASMASI TRT SPOR

4 ADANA DEMIRSPOR-GENK UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI PLAY OFF KARSILASMASI TV8,5

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D

7 KENDI DUSEN AGLAMAZ (OZET) TRT 1

8 ATV ANA HABER ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 FOX ANA HABER FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 ADANA DEMIRSPOR-GENK UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI PLAY OFF KARSILASMASI TV8,5

3 BESIKTAS-DYNAMO KIEV UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI PLAY OFF KARSILASMASI TRT SPOR

4 FOX ANA HABER FOX

5 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1

6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D

10 UEFA SAMPIYONLAR LIGI KURA CEKIMI TV8,5

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BESIKTAS-DYNAMO KIEV UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI PLAY OFF KARSILASMASI TRT SPOR

3 ADANA DEMIRSPOR-GENK UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI PLAY OFF KARSILASMASI TV8,5

4 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

6 FOX ANA HABER FOX

7 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV