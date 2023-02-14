7 katlı apartman enkazının en dibindeydiler! 203 saat sonra karı-koca çift kurtarıldı: Yeni mucizeler geliyor...

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkıma neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yüzlerce can enkaz altından canlı çıkarıldı. Depremin 9. gününde peş peşe yeni mucizeler daha gerçekleşti.

205. SAATTE ÇİFTE MUCİZE

Kahramanmaraş'ta bulunan İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki Ayşegül Bayır'ın depremden 205 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Aynı dakikalar içinde sevindiren bir haber daha geldi. Hatay'daki Burçak Apartmanı'ndan Mine Dabul'un enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

204. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

"UMUTLARIMIZI KAYBETMİYORUZ"

Kadını kurtaran ekipte yer alan Tokat AFAD Şube Müdürü Şevki Civelekoğlu, AA muhabirine, Tokat'tan gelen ekibinin Hatay'da 10 enkazda çalıştığını söyledi.

Aynı apartmandan birer saat arayla 2 depremzedeyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Civelekoğlu, görev yapan bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Zorlu şartlarda insanlara sağ ulaşmanın kendilerini daha fazla motive ettiğini aktaran Civelekoğlu, "Bu bir mucize sanırım. Depremin 203 ve 204'üncü saatinde iki canlı çıkardık. Umutlarımızı kaybetmiyoruz. İnşallah devamı gelecek." dedi.

KARI-KOCA 203 SAAT SONRA 7 KATLI BİNA ENKAZININ EN DİBİNDEN SAĞ ÇIKTI

Bursa'dan Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan BAKUT ekibi, GÜRSU Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bugüne kadar 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı. Çalışmalarını hızlandıran BAKUT ekipleri, 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

203 saatlik karanlığın ardından arama kurtarma ekipleri tarafından güneşe çıkarılan karı-koca şükredip, arama kurtarma ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 KARDEŞ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta da 8 katlı Pınar Apartmanı'nın kazan dairesinde olan iki gençle temas kuruldu. 21 yaşında olan Abdülbaki ve 17 yaşındaki Muhammed ile temas kuran ekipler çalışmalarına hız verdi.

İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi ve Azerbaycan ekipleri, o anları kendi kameralarıyla kaydetti.

ENKAZ ALTINDAN EL SALLADILAR, TÜRKİYE'Yİ AĞLATTILAR

Oluşturulan koridordan enkaz altındaki kardeşlere ulaşan ekipler, "Sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi.

Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi.

saatte 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı.

Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu ve 2 kişinin daha canlı olduğunu kaydetti.

202. SAATTE MUCİZE!

Hatay merkez Burçak Apartmanı enkazında yaşam belirtisi alan kurtarma ekipleri, enkaz altında çalışma yaptı. Depremden 202 saat sonra enkaz altından 40 yaşlarındaki Suriye uyruklu Dima Dabul sağ olarak çıkartıldı. Depremzede kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

201. SAATTE MİNE AKGÜL SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Hatay'da depremin 201. saatinde 26 yaşındaki Mine Akgül enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Akgül'ün bilincinin açık olmadığı belirtilirken, hemen hastaneye kaldırıldı

MUHAMMED CAFER ÇETİN DE SAĞ OLARAK KURTARILDI

Yine depremin 198. saatinde Adıyaman'daki Abdul Musa Caddesi'nde, yapılan arma kurtarma çalışmaları sonucunda 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin de sağ olarak kurtarıldı.

3 KIZ KARDEŞLE TEMAS KURULDU

Kahramanmaraş'taki Seçkinler apartmanında da 3 kız kardeşle temas kurulduğu öğrenildi

Öte yandan zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler peş peşe gelmişti.

185. SAATTE MUCİZE

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde bir mucize daha gerçekleşti.

Şazibey Mahallesinde bulunan 8 bloklu 11 katlı Ebrar Sitesi'nin enkazında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

183. SAATTE SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

182. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

180. SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazından 180 saat sonra kurtarıldı.

178. SAATTE YARALI OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

