Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyadan açıkladı, toplumsal normları yıktı! “Bebekler hayat planıma uymuyor”

Sosyal medyadan açıkladı, toplumsal normları yıktı! “Bebekler hayat planıma uymuyor”

29.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan ve köşe yazarlığı yaparak popülerleşen Jana Hocking, 37 yaşında çocuksuz olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Çocuk sahibi olmayı düşünmediğini ve ebeveyn olmak istemediğini dile getiren Hocking, “Bebekler hayat planıma uymuyor” diyerek toplumsal normları alt üst etti.

Sosyal medyadan açıkladı, toplumsal normları yıktı! “Bebekler hayat planıma uymuyor”

İnsanların evlenip çocuk sahibi olması bir zorunlukuk ya da toplumsal norm olarak dayatılır. Ancak köşe yazarı Jana Hocking herkesin çocuk sahibi olmak zorunda olmadığını dile getiren açıklamasıyla toplumsal kalıpları yıktı.

“ÇOCUK İSTEMİYORUM”

1

Kendine ait bir blogu bulunan Hocking, “37 yaşında, ne zaman çocuk sahibi olacağımla ilgili sorularıma adil bir şekilde cevap verdiğimi söylemek güvenli. Sürekli doğurganlık saatimin tik taklarını hatırlatıyorum.Ama görüyorsun, hamileliğin önünde duran iki şey var. Biri erkek arkadaşının olmaması, ikincisi ise çocuk istemediğime dair samimi inancım." notunu ekledi.

Kendisini asla hamile olarak düşünemediği için kısırlaştırdı! “Çok mutluyum” diyerek kutlama yaptıKendisini asla hamile olarak düşünemediği için kısırlaştırdı! “Çok mutluyum” diyerek kutlama yaptı

“ANNELİK İÇGÜDÜM HİÇ DEVREYE GİRMEDİ”

3

Anne olmak isteyip istemediğini uzun yıllar boyunca düşündüğünü dile getiren Hocking, “Çevredekilerin çocuklarını gördüğümde onları seviyorum ve mutlu oluyorum. Ama kendimi bir anne olarak hayal edemiyorum. Ruhumu ve tüm bedenimi dinledim. Ancak annelik içgüdüsünün orada olmadığını gördüm.Annelik içgüdüm hiç devreye girmedi” dedi.

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte aşık oldum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençliğinin sırrını açıkladı! Kendi idrarını içerek...Gençliğinin sırrını açıkladı! Kendi idrarını içerek...
Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden olduTek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu
Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttıDünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.