Sosyal medyadan açıkladı, toplumsal normları yıktı! “Bebekler hayat planıma uymuyor”

İnsanların evlenip çocuk sahibi olması bir zorunlukuk ya da toplumsal norm olarak dayatılır. Ancak köşe yazarı Jana Hocking herkesin çocuk sahibi olmak zorunda olmadığını dile getiren açıklamasıyla toplumsal kalıpları yıktı.

“ÇOCUK İSTEMİYORUM”

Kendine ait bir blogu bulunan Hocking, “37 yaşında, ne zaman çocuk sahibi olacağımla ilgili sorularıma adil bir şekilde cevap verdiğimi söylemek güvenli. Sürekli doğurganlık saatimin tik taklarını hatırlatıyorum.Ama görüyorsun, hamileliğin önünde duran iki şey var. Biri erkek arkadaşının olmaması, ikincisi ise çocuk istemediğime dair samimi inancım." notunu ekledi.

“ANNELİK İÇGÜDÜM HİÇ DEVREYE GİRMEDİ”

Anne olmak isteyip istemediğini uzun yıllar boyunca düşündüğünü dile getiren Hocking, “Çevredekilerin çocuklarını gördüğümde onları seviyorum ve mutlu oluyorum. Ama kendimi bir anne olarak hayal edemiyorum. Ruhumu ve tüm bedenimi dinledim. Ancak annelik içgüdüsünün orada olmadığını gördüm.Annelik içgüdüm hiç devreye girmedi” dedi.



