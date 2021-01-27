7 kez ameliyat olmuştu! Sinan Özen’in kızı Neva'dan müjdeli haber

Ünlü şarkıcı Sinan Özen ile eşi Burcu Özen’in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EGEBAYRUM) tedavi gören minik Neva ile Özen ailesini ziyaret etti.

"KONSER SÖZÜMÜZÜ VERDİK"

Henüz 10 aylık olan kızının toplamda 7 ameliyat geçirdiğini dile getiren ünlü sanatçı Sinan Özen, “Bu merkez Türkiye’de tek ve ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın Rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz yerinde yenilenecek. Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz” diye konuştu.