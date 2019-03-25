7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti

Kıbrıs konseri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi, geçtiğimiz günlerde pasaj satın aldığı haberlerine Ne pasajı arkadaşlar, ben alışveriş merkezi satın aldım'' diyerek kahkaha atan şarkıcı şunları söyledi: "Tabi ki böyle bir şey yok. Sanki emlak kraliçesiyim, yanlış olmuş."

Verdiği kilolarla dikkat çeken Yengi, "Uzun zamandır diyet programı uyguluyordum, toplamda 7 kilo verdim. Doktor kontrolünde olunca daha sağlıklı oluyor. Zaten bir de kan şekeri düşüklüğü hastalığım olduğunu öğrendim. Kısaca hepsinin ilacı ve programı olunca, kilo vermek biraz daha kolaylaştı" dedi.

Yengi, "Bazı dönemlerde rejimden iğreniyorsun, zor oluyor. Benim kafam pek basmıyor detaylara, yemek yerken gözüm dönüyor" diye konuştu. Eski eşi Haluk Bilginer'le görüntülenmesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Yengi, "Tabii ki görüşüyoruz, biz hiç kanlı bıçaklı olmadık. Çocuklar bir arada olmamızı çok istiyor" dedi.

Birlikte tatile de gittikleri hatırlatılan şarkıcı, "Elbette gidiyoruz, başka anlamlar çıkmasın. İyi vakit geçiriyoruz. Hayat bize ne gösterir bilemeyiz, ancak bizi sık sık göreceksiniz" diye konuştu.



