Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 70.San Sebastian Film Festivali başladı! İspanya film festivalinde Türk yönetmen rüzgarı esecek

70.San Sebastian Film Festivali başladı! İspanya film festivalinde Türk yönetmen rüzgarı esecek

17.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın uluslararası alandaki en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali, bu yıl 70. kez sinemaseverlerle buluştu. Açılışı, İspanyol yönetmen Alberto Rodriguez'in "Modelo 77" filmiyle yapılacak festivalin "Altın İstiridye" (La Concha de Oro) olarak adlandırılan ana yarışma bölümünde 17 film yarışacak.

70.San Sebastian Film Festivali başladı! İspanya film festivalinde Türk yönetmen rüzgarı esecek

San Sebastian'da bu yılki onur ödülü (Premio Donostia), 58 yaşındaki Fransız aktrist Juliette Binoche ve 79 yaşındaki Kanadalı yönetmen ve senarist David Cronenberg'e verilecek. Sinema dünyasının önemli isimlerini konuk edecek San Sebastian'da kırmızı halıda Penelope Cruz, Liam Neeson, Juliette Binoche da olacak. Festival, yönetmen Neil Jordan'ın "Marlowe" adlı kapanış filminin ardından 24 Eylül'de sona erecek.

TEK TÜRK FİLMİ OLDU

San Sebastian'a katılan tek Türk filmi ise yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" adlı filmi olacak. Nacar, geçen yıl "İki Şafak Arasında" adlı filmiyle kazandığı "WIP Europa"da bu yıl da yarışacak. Tereddüt Çizgisi, 19 Eylül'de gösterilecek. (AA)

Çağan Irmak’ın yeni filmi “Sevda Mecburi İskamet” filmi geliyor! Çekim hazırlıkları başladıÇağan Irmak’ın yeni filmi “Sevda Mecburi İskamet” filmi geliyor! Çekim hazırlıkları başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi
Selülitlerini böyle kutladı! Çırılçıplak banyo pozu olay olduSelülitlerini böyle kutladı! Çırılçıplak banyo pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İspanya san sebastian film festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

İlginizi Çekebilir

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.