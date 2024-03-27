700 bin TL'lik yüz gerdirme ameliyatı ile gündemdeydi! Selen Görgüzel şarkı söylerken kendinden geçti

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, açıklamaları ve estetikleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' diyen Görgüzel bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

'TÜM YÜZ GERME...'

Selen Görgüzel tam 9 saat süren estetik operasyonla tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olmuştu. Görgüzel'in estetikleri için 700 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.

PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Ünlü isim şimdi de Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya'nın sunduğu Müzik Evinde programına konuk oldu. Programda şarkılar söyleyen Görgüzel performansı esnasında adeta kendinden geçti.

Şarkı söylerken sürekli olarak yüzünü ve sesini değiştiren Görgüzel'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Hiç olmamış', 'Hareketlere bak ya' gibi yorumlar yapıldı.