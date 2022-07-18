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700 milyon dolarlık bir servetin sahibi... Kylie Jenner hangi jete bineceğine karar veremeyince tepki çekti

18.07.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü Kylie Jenner daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin insanları listesinde yer almıştı. 700 milyon dolarlık bir serveti olan Jenner son paylaşımıyla tepki çekti. Çocuklarının babası Travis Scott ile özel jetleri önünde poz veren Jenner yaptığı yorumdan sonra gündeme bomba gibi düştü.

700 milyon dolarlık bir servetin sahibi... Kylie Jenner hangi jete bineceğine karar veremeyince tepki çekti

22 yaşında en genç milyarder listesinin zirvesinde yer alan Kylie Jenner son paylaşımıyla gündemde. Bir süredir birlikte olduğu Travis Scott'tan bir kız bir erkek iki çocuk dünyaya getiren Kylie Jenner, Instagram sayfasında bir fotoğraf paylaştı. Bütün tartışma da işte bu yüzden çıktı.

Fotoğraf karesinde Jenner, 31 yaşındaki sevgilisi Scott ve kızları Stormi iki tane özel jetin arasında birbirlerine sarılırken görülüyor.

Kylie Jenner, bu mutlu aile tablosunu, her ikisinin de özel jetlerini kast ederek "Seninkini mi almak istiyorsun benimkini mi?" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Jenner'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görgüsüzlükle suçlanan ünlü isim hem pandemi sonrası bozulan ekonomi hem de uçakların çevreye verdiği zarar konusunda hassas olanlar tarafından eleştirilere maruz kaldı.

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Bir takipçi "Gezegenin bu kadar perişan olmasının sebebi sensin" diye yazarak görüşünü belirtti. Bir başkası da "Küresel ısınma krizinin ortasında bu postu paylaşmak uygun mu?" diye sordu. Kylie Jenner, jet uçaklarının bıraktığı karbon ayak izine katkıda bulunduğu için eleştirildi.

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Kylie Jenner
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