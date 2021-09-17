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71 yaşındaki TikTok kullanıcısı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Yaşına kimseyi inandıramadı

17.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna, Helen Mirren, Judi Dench ve Ajda Pekkan gibi sürekli ekranlarda olan isimler bize yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor. “Yaş almak, hayatın zevkli yönlerini kenara bırakacağınız anlamına gelmez” diyen 71 yaşındaki TikTok kullanıcısı görenleri büyülüyor. Keiko Guest, günlük rutinlerinden ve diyet ipuçlarından bazılarını gerçek yaşına hayran kalan hayranlarıyla paylaştı.

71 yaşındaki TikTok kullanıcısı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Yaşına kimseyi inandıramadı

Yaş, hayattan zevk almak ve yaşamak söz konusu olduğunda sadece bir sayıdır. Keiko Guest isimli TikTok kullanıcısı aktifliği ve genç görünümü sayesinde sosyal medyada fırtınalar estirdi. 289 binden fazla takipçisi bulunan Guest, sosyal medya hesabından sürekli olarak kombin yaptığı ve dans ettiği videolar yayınlıyor.

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“30’LU YAŞLARINDASIN”

KAPAK

TikTok hesabından arkadaşlarıyla dışarı çıkmadan önceki halini paylaşan Guest, dar siyah elbisesi, güneş gözlükleri ve siyah topuklu ayakkabılarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Paylaşımının ardından Guest’e övgüler yağdıran takipçileri 71 yaşında olduğuna inanmadıklarını söyledi. Gönderisine ise “70’lerde bu enerjiye ve muhteşemliğe sahip olmak inanılmaz”, “71 yaşında olduğuna inanmıyorum. 30’larında gözüküyorsun” yorumlarını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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