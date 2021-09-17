71 yaşındaki TikTok kullanıcısı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Yaşına kimseyi inandıramadı

Yaş, hayattan zevk almak ve yaşamak söz konusu olduğunda sadece bir sayıdır. Keiko Guest isimli TikTok kullanıcısı aktifliği ve genç görünümü sayesinde sosyal medyada fırtınalar estirdi. 289 binden fazla takipçisi bulunan Guest, sosyal medya hesabından sürekli olarak kombin yaptığı ve dans ettiği videolar yayınlıyor.

“30’LU YAŞLARINDASIN”

TikTok hesabından arkadaşlarıyla dışarı çıkmadan önceki halini paylaşan Guest, dar siyah elbisesi, güneş gözlükleri ve siyah topuklu ayakkabılarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Paylaşımının ardından Guest’e övgüler yağdıran takipçileri 71 yaşında olduğuna inanmadıklarını söyledi. Gönderisine ise “70’lerde bu enerjiye ve muhteşemliğe sahip olmak inanılmaz”, “71 yaşında olduğuna inanmıyorum. 30’larında gözüküyorsun” yorumlarını ekledi.



