72 kilo verip incecik oldu! Oyuncu Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, şimdilerde Tozkoparan İskender dizisinde Saniye rolünü canlandırıyor. Ameliyat olmadan sağlıklı beslenme ile 72 kilo veren Esin Gündoğdu son haliyle bambaşka biri olmuş dedirtti.

46 yaşındaki oyuncu Aşk Yeniden dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu ameliyatsız 2 yılda 72 kilo vererek değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Verdiği kilolardan sonra bambaşka biri haline gelen Esin Gündoğdu, aşkını buldu.

Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Sevgilisiyle kameralar karşısına geçen Esin Gündoğdu, paylaşımının altına kalp emojisi koydu.

İşte Esin Gündoğdu'nun son haliyle verdiği pozlar...





