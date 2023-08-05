74 yaşındaki öğretmen 14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cinsel istismardan 600 yıl hapis cezası...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde 74 yaşındaki Anne Nelson-Koch isimli bir öğretmen 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasından sonra manşetlerdeki yerini aldı. 74 yaşındaki kadın 14 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisine tekrar tekrar cinsel saldırıda bulunmaktan kaynaklanan 25 suçlamanın tamamından mahkum edildi.
Tomah bölgesindeki bir özel okulda görev yapan Koch’un 2016-2017 öğretim yılında okulun bodrum katında 14 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Öğrencinin cinsel istismarı itiraf etmesinden sonra Koch 600 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.