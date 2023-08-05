Skandal olay! Kız arkadaşıyla gittiği kafede hesabı ödemeyen adam önce darp edildi... Sonrasında tecavüze uğradı

Hindistan’ın Doğu Delhi bölgesindeki bir kafede yaşanan olay ülkede gündem yaratmayı başadı. 26 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam flört uygulaması üzerinden tanıştığı kız arkadaşıyla kafeye gittiğini ve hesabı ödeyemediği için kafe çalışanları tarafından darp edildiğini söyledi. 26 yaşındaki adam güvenlik görevlileri tarafından izole bir alana alındığını ifade eden adam cinsel saldırıya uğradığını ve soyulduğunu iddia etti.

SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Kız arkadaşıyla kafeye gittikten sonra gelen hesapta bir yanlışlık olduğunu düşünen adam personeli çağırdı. Kafede başlayan hesap kavgasında bir anda ortalık karıştı. İsmi açıklanmayan 26 yaşındaki adam kafe çalışanlarının kendisine saldırdığını ve cinsel saldırı anlarının saniye saniye kaydedildiğini söyledi. Mağdur kendisinin şantajla tehdit edildiğini ve olayı kimseye anlatmaması konusunda uyarıldığını belirtti.