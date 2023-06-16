Köpeğe tecavüzden suçlu bulundu! Savunması kan dondurdu... “Stres atmak için yaptım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan bir üniversite profesör Themis Matsoukas 2014 yılında evcil hayvanına tecavüz etme suçuyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak delil yetersizliğinden ceza almayan profesör, Pensilvanya'daki Rothrock Eyalet Ormanı'nda köpeğine tecavüz ederken güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı.

YARI ÇIPLAK KAMERALARA YANSIDI

Ormanlık alandaki bir otoparkta köpeğini cinsel ilişkiye girmeye zorlayan Matsoukas kamera görüntüsünde kar maskesi, sırt çantası ve yürüyüş botları dışında tamamen çıplaktı. Fox 43’ün haberine göre adamın bir tablet ile eylemini çekmeye çalıştığı belirtildi.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinin ardından profesörün evine bir baskın düzenlendi. Yapılan aramada kamera görüntülerindeki kar maskesi, sırt çantası ve yürüyüş botları bulundu. Paniğe kapılan profesör suçunu itiraf ederken, “Anlamıyorsunuz bunu stres atmak için yapıyorum” dedi.