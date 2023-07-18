77 yaşındaki Ajda Pekkan mayolu pozuyla gençleri solladı! "Yıllanmış şarap gibisin!"

Sahnedeki dansları ve yoğun konser maratonu ile gündem olan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sıcak havaların etkisini artırması nedeniyle soluğu Bodrum'da aldı. 77 yaşındaki ünlü şarkıcı, Instagram hesabında mayolu pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.
Yıllara meydan okuyan enerjisi ve fiziğiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 'Bi' Tık' şarkısına atıfta bulunduğu paylaşımına "Bi' tık tatil öyleyse" notunu düştü.
Ünlü şarkıcının fotoğrafına Sera Tokdemir, Sevim Emre, Petek Dinçöz, Arzu Sabancı ve Seda Sayan gibi isimlerden kalp ve alev emojili yorumlar geldi.
77 yaşındaki sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle de adeta genç kızlara meydan okudu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Yıllanmış şarap gibisin!", "Barbie’yi Ajda oynamalıydı", "Tanrı kadını yarattı bu nasıl güzellik", "Buraları ateşler sardı" gibi yorumlar yaptı.