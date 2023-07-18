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77 yaşındaki Ajda Pekkan mayolu pozuyla gençleri solladı! "Yıllanmış şarap gibisin!"

18.07.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süperstar Ajda Pekkan'ın mayolu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sıcak havalardan bunalan 77 yaşındaki ünlü şarkıcı fit vücuduyla gençlere taş çıkarttı. Paylaşımında #TatilBenimdeHakkım etiketine yer veren Ajda Pekkan'a ünlü isimlerden yorum yağdı.

Sahnedeki dansları ve yoğun konser maratonu ile gündem olan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sıcak havaların etkisini artırması nedeniyle soluğu Bodrum'da aldı. 77 yaşındaki ünlü şarkıcı, Instagram hesabında mayolu pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

ajda pekkan

AJDA PEKKAN'IN BEYAZ MAYOLU POZU OLAY OLDU

Yıllara meydan okuyan enerjisi ve fiziğiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 'Bi' Tık' şarkısına atıfta bulunduğu paylaşımına "Bi' tık tatil öyleyse" notunu düştü.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN KALP VE ALEV EMOJİLERİ GELDİ

Ünlü şarkıcının fotoğrafına Sera Tokdemir, Sevim Emre, Petek Dinçöz, Arzu Sabancı ve Seda Sayan gibi isimlerden kalp ve alev emojili yorumlar geldi.

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"BARBIE'Yİ AJDA OYNAMALIYDI!"

77 yaşındaki sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle de adeta genç kızlara meydan okudu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Yıllanmış şarap gibisin!", "Barbie’yi Ajda oynamalıydı", "Tanrı kadını yarattı bu nasıl güzellik", "Buraları ateşler sardı" gibi yorumlar yaptı.

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