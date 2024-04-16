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  4. 8 aylık hamile Gonca Vuslateri eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

8 aylık hamile Gonca Vuslateri eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 11:37
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Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu söylemişti. Sekiz aylık hamile olan Vuslateri, tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu, son olarak ilişkilerinin birinci yılında duygusal bir paylaşım yaptı.

8 aylık hamile Gonca Vuslateri eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

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Geçtiğimiz ay Levent Bey ile nikâh masasına oturan 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.

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"GÜZEL GÜNLERİN OLSUN"

Oyuncu, Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutlayan oyuncu eşiyle dudak dudağa pozunu yayınladı.

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Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'Sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal" ifadelerini kullandı.

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Gonca Vuslateri Oyuncu evlendi sevgilisi
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