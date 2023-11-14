8 aylık sevgilisinden hamileydi! Gonca Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Zaferin Rengi filminde Vera rolüne hayat veren Vuslateri filmin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. Adını gizli tuttuğu sevgilisinden 4,5 aylık hamile olan Gonca Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Hem oyuncu, hem yazar olarak görev aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi 22 Aralık’ta vizyona girecek olan Gonca Vuslateri 4,5 aylık hamile. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre hamileliğinin 4. ayında olan Gonca Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

SEVGİLİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Gonca Vuslateri ismini şimdilik gizli tuttuğu sevgilisi hakkında, “Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o…. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için… Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım.” şeklinde konuşmuştu.







