HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 8 dakikada havada parçalara ayrıldı... Yeryüzüne düşerken arkasında bıraktığı alevler gökyüzünü boyadı!

8 dakikada havada parçalara ayrıldı... Yeryüzüne düşerken arkasında bıraktığı alevler gökyüzünü boyadı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.01.2025 13:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk’ın, SpaceX şirketi tarafından kargo ve insan taşımacılığı için geliştirdiği Starship roketi Starship roketi, test uçuşunda 8 dakika sonra parçalandı. Ancak, roketin güçlendirici kısmı "Super Heavy" başarılı bir şekilde fırlatma rampasına geri döndü.

8 dakikada havada parçalara ayrıldı... Yeryüzüne düşerken arkasında bıraktığı alevler gökyüzünü boyadı!

ABD’li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, Texas eyaletindeki Boca Chica bölgesinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından test uçuşu için Türkiye saati ile 01.38'de fırlatıldı. SpaceX görev kontrol merkezi, roketle kalkıştan 8 dakika sonra bağlantıyı kaybetti. Roketin üst kısmı parçalanırken, güçlendirici kısmı olan “Super Heavy” ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü.

2025-01-17T021745Z_474871309_RC2ABCAIF0B1_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-STARSHIP

"BAŞARI BELİRSİZDİR, ANCAK EĞLENCE GARANTİLİDİR!"

SpaceX İletişim Müdürü Dan Huot, "Roketle iletişimimizi kaybettik. Bu, bize esasen üst kademede bir anormallik olduğunu gösteriyor" dedi. Elon Musk ise sosyal medya hesabından roketin parçalanan bölümünü paylaşarak, "Başarı belirsizdir, ancak eğlence garantilidir!" ifadelerini kullandı.

2025-01-17T024724Z_676391000_RC2EBCAGYA7X_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-STARSHIP

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince semalarında iz bırakan turuncu ışık topları görüldü.

2025-01-17T024726Z_1783130138_RC2EBCAADXCM_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-STARSHIP

UÇAKLAR ROTALARI DEĞİŞTİRDİ

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.

2025-01-17T031201Z_213892874_RC2EBCACZ05K_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-STARSHIP

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk SpaceX uçak roket insan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar para çekme limitini güncelledi

Bankalar para çekme limitini güncelledi

Patronunu öldürdü, cesedini sokak sokak gezdirdi

Patronunu öldürdü, cesedini sokak sokak gezdirdi

Çanakkale bu skandalla çalkalanıyor! Kadın esnafı önce borçlandırdılar, sonra sahte videolarla tehdit ettiler... 'Kocana borcunu söyleriz' şantajıyla zorla birlikte olmuşlar

Çanakkale bu skandalla çalkalanıyor! Kadın esnafı önce borçlandırdılar, sonra sahte videolarla tehdit ettiler... 'Kocana borcunu söyleriz' şantajıyla zorla birlikte olmuşlar

Liseli Yağmur çekiçli vahşetten şans eseri kurtulmuş

Liseli Yağmur çekiçli vahşetten şans eseri kurtulmuş

Katliamcı polisin tüyler ürperten işkencesi ortaya çıktı

Katliamcı polisin tüyler ürperten işkencesi ortaya çıktı

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.